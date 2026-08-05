Свыше 500 проектов на $1,3 млрд реализуются в Казахстане за счет возвращенных активов

«После ввода объекта в эксплуатацию дополнительный объем подачи воды составит до 70 тыс. м3 в сутки. Это позволит обеспечить надежное водоснабжение жителей города Актобе, а также районов Алга и Мугалжар, включая до 25 тыс. кубометров воды в сутки для покрытия растущих потребностей развивающихся микрорайонов областного центра», — отметил Кабмин.