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Свыше 500 проектов на $1,3 млрд реализуются в Казахстане за счет возвращенных активов

Новый транш из Спецгосфонда пойдет на строительство водопровода в Актюбинской области.

Источник: Reuters

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. В 2024—2026 годах правительство Казахстана одобрило свыше 500 социальных проектов на 610 млрд тенге ($1,3 млрд) за счет средств Спецгосфонда.

В фонде аккумулируются возвращенные в страны незаконные активы коррупционеров.

«Большая часть из них введена в эксплуатацию. Из общего числа 267 проектов на сумму 226,5 млрд тенге направлены на развитие водной инфраструктуры», — сообщило правительство.

5 августа правительство одобрило выделение 5 млрд тенге ($10,6 млн) из Спецгосфонда. Средства пойдут на строительство водопровода в Актюбинской области.

«Выделено 5 млрд тенге на строительство группового водопровода от Сарыбулакского месторождения подземных вод в Актюбинской области. Проект направлен на обеспечение водоснабжением микрорайонов Батыс-1, Батыс-2 и Батыс-3 города Актобе, где продолжается жилищное строительство и растет нагрузка на коммунальные сети», — сообщили в правительстве.

Сарыбулакское месторождение расположено в 56 км от областного центра. В рамках проекта здесь пробурят и обустроят 20 артезианских скважин, построят групповой водопровод и подведут сети к жилым массивам. Строительные работы начнутся в 2026 году.

«После ввода объекта в эксплуатацию дополнительный объем подачи воды составит до 70 тыс. м3 в сутки. Это позволит обеспечить надежное водоснабжение жителей города Актобе, а также районов Алга и Мугалжар, включая до 25 тыс. кубометров воды в сутки для покрытия растущих потребностей развивающихся микрорайонов областного центра», — отметил Кабмин.

К тому же разведанных запасов Сарыбулакского месторождения достаточно для стабильного водоснабжения региона в течение последующих 30 лет.