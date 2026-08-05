Над Ростовской областью ночью уничтожили более 40 беспилотников

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Более 40 беспилотников уничтожены ночью над Ростовской областью, в результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более четырех десятков БПЛА уничтожено в четырех районах области: Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Неклиновском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что в Неклиновском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировано.
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