Над Ростовской областью за ночь сбили более 40 беспилотников

Без последствий на земле, по словам губернатора, не обошлось. В Неклиновском районе после падения обломков одного из сбитых беспилотников загорелась сухая растительность. Пожарные оперативно локализовали и полностью ликвидировали возгорание. По предварительной информации областных властей, пострадавших нет, данные о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры или предприятий также не поступали. Жителей региона вновь призвали соблюдать меры безопасности, не находиться на открытой местности во время действия сигнала тревоги, укрыться в помещениях и не подходить к окнам до отмены режима беспилотной опасности.