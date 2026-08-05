В Тюмени создали запас лекарств и коек на случай роста обращений при паводке

«Медицинские организации полностью готовы к работе в случае, если будет отмечаться увеличение количества обращений граждан в период паводка. Имеется необходимый запас лекарственных средств, в том числе антибактериальных препаратов, средств диагностики, профилактики, дезинфицирующих средств, а также мощности, необходимые для госпитализации. Однако роста количества обращений пациентов по инфекционному профилю нет. Отмечается даже некоторое снижение», — сообщили в инфоцентре.