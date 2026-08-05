В Красноярске началось благоустройство сквера «Серебряный»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в Октябрьском районе начались работы по преображению сквера «Серебряный». Обновление пространства ведётся в рамках подготовки к 400-летнему юбилею города при финансовой поддержке инвестора — компании «Русская Платина».
На данный момент подрядчики на 90% демонтировали старое покрытие и убрали малые архитектурные формы. На территорию завезены новые бордюры; в ближайшее время рабочие приступят к планировке.
Согласно плану, к концу 2026 года в сквере появятся детская и спортивная площадки, обустроят комфортную зону для отдыха. Также будут усовершенствованы сцена и площадка для выгула собак.
Вместо асфальта в парке уложат брусчатку, установят систему видеонаблюдения и дополнят парк световыми украшениями. Значительная часть работ будет посвящена озеленению: появятся цветники и многолетние растения.
К юбилею Красноярска также модернизируют Ярыгинскую и Центральную набережные, скверы Энтузиастов и Космонавтов, парк Гвардейский и парк им. 400-летия Красноярска.