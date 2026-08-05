В центре Красноярска проходят противопожарные рейды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в Центральном районе специалисты провели 65 противопожарных рейдов. Из них 15 прошли в многоквартирных домах, еще 50 — в частном секторе.
Во время профилактических мероприятий сотрудники посетили почти две тысячи домов, провели более 500 бесед с жителями и раздали около 5,9 тысячи памяток.
Особое внимание уделили детям и подросткам — для них организовали свыше 130 профилактических бесед. Красноярцам напомнили о правилах безопасного обращения с электроприборами, а владельцам частных домов также рассказали о правильной эксплуатации печного отопления, сообщает городская администрация.
По данным специалистов, около 90% пожаров в городе происходят из-за неосторожного обращения с огнем и короткого замыкания электропроводки.
Спасатели рекомендуют регулярно проверять состояние электропроводки, не использовать неисправные электроприборы, не перекаливать печи, правильно утилизировать золу и не оставлять включенную технику без присмотра. Также жителям советуют установить в домах автономные дымовые пожарные извещатели.
В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб — 112.
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