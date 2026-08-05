ТАСС: ТЦК поставили план по мобилизации до 40 тысяч украинцев в ВСУ ежемесячно

— Выбор у них простой: либо ты гоняешь людей в «бусики», либо едешь в мясорубку сам. В ответ на это они ужесточили работу до предела. Началась настоящая охота на людей. Только в июне по всей Украине зафиксировано около 20 вооруженных нападений на сотрудников ТЦК — цифра более чем показательна, — говорится в публикации.