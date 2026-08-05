ТАСС: ТЦК поставили план по мобилизации до 40 тысяч украинцев в ВСУ ежемесячно

Территориальные центры комплектования (ТЦК) поставили план по мобилизации до 40 тысяч жителей Украины в ряды армии ежемесячно. Об этом в среду, 5 августа, пишет ТАСС.
— Выбор у них простой: либо ты гоняешь людей в «бусики», либо едешь в мясорубку сам. В ответ на это они ужесточили работу до предела. Началась настоящая охота на людей. Только в июне по всей Украине зафиксировано около 20 вооруженных нападений на сотрудников ТЦК — цифра более чем показательна, — говорится в публикации.
Авторы материала отмечают, что в прифронтовых районах Запорожской и Херсонской областей действия сотрудников ТЦК «приобрели извращенные формы». Так, в Запорожье и Запорожском районе военкомы перешли к тактике «точечных перехватов». Вместо патрулирования крупных улиц они дежурят на узких выездах из спальных кварталов и частного сектора в часы пересменки на промышленных предприятиях. Людей снимают прямо с маршруток, не позволяя им даже добраться до работы.
Как уточняет агентство, в сельской местности сотрудники ТЦК действуют при поддержке подразделений Нацполиции. Они въезжают в населенные пункты двумя-тремя автомобилями, перекрывают основные перекрестки и проводят подворовые обходы под предлогом «уточнения данных по имуществу».
Ранее в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования во время конфликта с местными жителями применили оружие и выстрелили в женщину.
Недавно в Полтаве сотрудники ТЦК ворвались в туалет на АЗС, выбили дверь и насильно мобилизовали прятавшегося там мужчину. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых военкомы тянули за руки.