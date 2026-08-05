В России введут первый ГОСТ по управлению психологическим здоровьем на работе

С 1 февраля 2027 года в стране начнет действовать стандарт, который поможет работодателям выявлять и устранять такие риски, как травля, нечеткие обязанности и перегрузки. Однако соблюдать новые правила компании смогут добровольно.
С начала следующего года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии вводит в действие ГОСТ Р ИСО 45003−2026. Как рассказал в беседе с RT эксперт по сертификации Алексей Тюльпин, этот документ посвящен управлению психосоциальными рисками на рабочем месте.
Стандарт предлагает компаниям оценивать влияние на сотрудников таких факторов, как завышенная рабочая нагрузка, постоянная смена графиков, противоречивые поручения или отсутствие четкого распределения обязанностей. Особое внимание уделяется межличностным проблемам: конфликтам, травле (моббингу), социальной изоляции и злоупотреблению полномочиями со стороны руководства.
По словам основателя проекта «Стандарт-Москва», для организаций, уже внедривших систему охраны труда, новый ГОСТ станет практическим ориентиром. Работодателям рекомендуется наладить регулярный диалог с коллективом, анализировать должностные инструкции и заранее распределять ответственность, чтобы предотвращать профессиональное выгорание. При этом самостоятельная сертификация именно по этому документу не предусмотрена — его положения будут учитываться при проверке систем менеджмента по более широкому стандарту ISO 45001.
Как подчеркнул Алексей Тюльпин, внедрение норм психологического благополучия будет носить добровольный характер. Обязанность следовать конкретным пунктам стандарта может возникнуть у компании только в том случае, если она сама закрепит их во внутренних локальных актах, трудовых договорах или условиях закупок. Отдельного административного штрафа за отказ применять данный ГОСТ законодательством не предусмотрено [sources=[синтез данных из открытых источников]].