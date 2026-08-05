В России введут первый ГОСТ по управлению психологическим здоровьем на работе

По словам основателя проекта «Стандарт-Москва», для организаций, уже внедривших систему охраны труда, новый ГОСТ станет практическим ориентиром. Работодателям рекомендуется наладить регулярный диалог с коллективом, анализировать должностные инструкции и заранее распределять ответственность, чтобы предотвращать профессиональное выгорание. При этом самостоятельная сертификация именно по этому документу не предусмотрена — его положения будут учитываться при проверке систем менеджмента по более широкому стандарту ISO 45001.