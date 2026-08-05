Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

«Ожидается переменная облачность, без осадков. Минимальная температура — плюс 15 — плюс 17, по региону температура может понижаться до плюс 13 градусов. В пониженных местах это может быть даже и плюс десять градусов, потому что где-то будет небо совсем ясное. Дневная температура в городе — плюс 26 — плюс 28 градусов, по региону — плюс 25 — плюс 28 градусов», — рассказала Позднякова.