Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Ожидается переменная облачность, без осадков. Минимальная температура — плюс 15 — плюс 17, по региону температура может понижаться до плюс 13 градусов. В пониженных местах это может быть даже и плюс десять градусов, потому что где-то будет небо совсем ясное. Дневная температура в городе — плюс 26 — плюс 28 градусов, по региону — плюс 25 — плюс 28 градусов», — рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что в среду антициклон будет находиться практически над столичным регионом. Атмосферное давление прогнозируется высокое и составит 750 миллиметров ртутного столба, будет дуть ветер переменных направлений со скоростью три-восемь метров в секунду.