Темпы роста продаж новых автомобилей резко замедлились

Впрочем, причина не в снижении спроса (с точки зрения продаж месяц прошел «ровно»), а в эффекте высокой базы прошлого года, отмечают собеседники «Ъ» среди дилеров. В определенной степени негативно на авторынке в июле сказались и проблемы с топливом, полагают собеседники «Ъ». Спрос в июле также сдерживался сокращением скидок по отдельным востребованным моделям, волатильностью курса и отпускным сезоном.