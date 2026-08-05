Пшеница и ячмень подешевели на 8−14,5% за три недели

На 31 июля стоимость пшеницы третьего класса в европейской части России составила 13,5 тыс. руб. за тонну при покупке со склада или элеватора, следует из материалов «Прозерно». Значение сократилось на 11,3% к 10 июля (момент ограничения отгрузок в портах Азова) и на 17,8% год к году. Для пшеницы четвертого класса падение составило 14,5% и 20,1% соответственно, до 12,2 тыс. руб. за тонну. Фуражный ячмень, согласно «Прозерно», в центре страны потерял 8% стоимости с 10 июля и 18,7% за год.
Источник «Ъ» на аграрном рынке говорит, что реальная ситуация может быть значительно хуже: некоторые производители сейчас вынуждены продавать пшеницу по 8−9 тыс. руб. за тонну. Еще несколько недель назад цена достигала 14−15 тыс. руб. Порог рентабельности аграриев находится на уровне 10 тыс. руб. за тонну, напоминают в «Совэконе».
«Прозерно» указывает на фактически нулевой спрос при растущем предложении. Проблемы с реализацией урожая есть практически у всех компаний, констатирует собеседник «Ъ» на аграрном рынке. Зерно и горох, по его словам, сейчас лежат на элеваторах. Отгрузки ведутся только в рамках форвардных контрактов с крупнейшими экспортерами, замечает источник «Ъ».
Подробнее — в материале «Ъ» «Неурожай ценовых».