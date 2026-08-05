Пшеница и ячмень подешевели на 8−14,5% за три недели

На 31 июля стоимость пшеницы третьего класса в европейской части России составила 13,5 тыс. руб. за тонну при покупке со склада или элеватора, следует из материалов «Прозерно». Значение сократилось на 11,3% к 10 июля (момент ограничения отгрузок в портах Азова) и на 17,8% год к году. Для пшеницы четвертого класса падение составило 14,5% и 20,1% соответственно, до 12,2 тыс. руб. за тонну. Фуражный ячмень, согласно «Прозерно», в центре страны потерял 8% стоимости с 10 июля и 18,7% за год.