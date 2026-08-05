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В Ростове-на-Дону загорелась заправка с припаркованными машинами

Заправка с припаркованными автомобилями вспыхнула в Ростове-на-Дону сегодняшней ночью. Официальной причиной ЧП глава.

Заправка с припаркованными автомобилями вспыхнула в Ростове-на-Дону сегодняшней ночью. Официальной причиной ЧП глава города Александр Скрябин назвал нарушения требований пожарной безопасности.

— В результате нарушения требований пожарной безопасности в Северном жилом массиве города зафиксировано возгорание АЗС и припаркованных автомобилей, — написал глава города в своем канале Макс. — Экстренными службами ведется реагирование.

О подробностях пожара, а также о его ликвидации Александр Скрябин пока не сообщал.

Фото Павла Мирошкина.