В Ростове-на-Дону загорелась заправка с припаркованными машинами

Заправка с припаркованными автомобилями вспыхнула в Ростове-на-Дону сегодняшней ночью. Официальной причиной ЧП глава города Александр Скрябин назвал нарушения требований пожарной безопасности.
— В результате нарушения требований пожарной безопасности в Северном жилом массиве города зафиксировано возгорание АЗС и припаркованных автомобилей, — написал глава города в своем канале Макс. — Экстренными службами ведется реагирование.
О подробностях пожара, а также о его ликвидации Александр Скрябин пока не сообщал.
Фото Павла Мирошкина.