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Молодёжь Хабаровского края разработает проекты для Дальнего Востока

Участники из 11 регионов будут создавать проекты в сфере туризма, культуры и добровольчества.

В Хабаровском крае сформировали делегацию для участия в межрегиональном форуме «Точка сборки. Чукотка», сообщает Комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.

В Анадырь с 10 по 14 августа отправятся творческие деятели, волонтёры, молодые специалисты и представители рабочей молодёжи региона. Всего форум объединит 210 участников в возрасте от 14 до 35 лет из 11 субъектов Дальнего Востока.

В течение пяти дней участники вместе с федеральными экспертами будут работать над проектами развития региона в четырёх направлениях: туризм, культура, добровольчество и карьерные возможности.

Форум проходит в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Организаторы отмечают, что площадка станет возможностью для молодых жителей Дальнего Востока предложить идеи и разработать решения для развития своих территорий.