Молодёжь Хабаровского края разработает проекты для Дальнего Востока

В Анадырь с 10 по 14 августа отправятся творческие деятели, волонтёры, молодые специалисты и представители рабочей молодёжи региона. Всего форум объединит 210 участников в возрасте от 14 до 35 лет из 11 субъектов Дальнего Востока.