Синоптик Паршина сообщила, что вода в реках московского региона еще теплая

Она подтвердила, что по народным приметам сезон заканчивается на Ильин день — 2 августа. Как раз в это время водоемы начинают активно «цвести». Тем не менее, по словам синоптика, закрытие и открытие купального сезона — вопрос неоднозначный и субъективный, поскольку некоторые готовы купаться и в 12-градусной воде, а другим 20 — холодно.