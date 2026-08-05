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Синоптик Паршина сообщила, что вода в реках московского региона еще теплая

Она отметила, что купальный сезон закончился.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Несмотря на то, что, согласно приметам, купальный сезон в московском регионе закончился, вода в водоемах пока теплая и сильно остывать не будет. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Ночи очень теплые ожидается в ближайшее время, тропические — 18−20 градусов. Поэтому вода особенно остывать не будет. Днем жарко, верхний слой воды будет нагреваться. Сейчас в Москве-реке в районе Звенигорода температура 20 градусов», — сказала Паршина.

Она подтвердила, что по народным приметам сезон заканчивается на Ильин день — 2 августа. Как раз в это время водоемы начинают активно «цвести». Тем не менее, по словам синоптика, закрытие и открытие купального сезона — вопрос неоднозначный и субъективный, поскольку некоторые готовы купаться и в 12-градусной воде, а другим 20 — холодно.