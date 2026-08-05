Мемуары главного нейрохирурга Красноярского края вошли в лонг-лист литературной премии

Книга нейрохирурга Краевой клинической больницы Павла Шнякина «Все хотят умереть завтра» вошла в лонг-лист литературной премии в области медицины «Здравомыслие». Произведение заявлено в номинации «Эскулап», куда принимают биографии и мемуары врачей.
Павел Шнякин — доктор медицинских наук, главный нейрохирург Красноярского края, заведующий кафедрой КрасГМУ, член правления Ассоциации нейрохирургов России. Несколько лет назад он стал самым молодым доктором медицинских наук в стране по специальности «нейрохирургия». Автор десяти научных монографий и научно-популярной книги «Хрупкий мозг».
В своей книге «Все хотят умереть завтра» он решил приоткрыть «внутреннюю кухню» хирургии. Доктор собрал истории о бессонных дежурствах, многочасовых операциях, пациентах, которые падают духом и проявляют героизм, и о том, почему, несмотря ни на что, лучшей профессии нет.
«Эта книга — мой разговор с вами без посредников. Я хотел показать правду, которая остаётся за пределами больничных стен: наши сомнения, усталость, минуты отчаяния и ту невероятную радость, когда удается помочь. Если мой опыт заставит кого-то задуматься о хрупкости жизни и доверии к врачу — значит, я писал ее не зря», — отметил Павел Шнякин.
Сейчас идет этап народного голосования. Поддержать красноярского доктора можно на сайте премии «Здравомыслие».
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