Мемуары главного нейрохирурга Красноярского края вошли в лонг-лист литературной премии

«Эта книга — мой разговор с вами без посредников. Я хотел показать правду, которая остаётся за пределами больничных стен: наши сомнения, усталость, минуты отчаяния и ту невероятную радость, когда удается помочь. Если мой опыт заставит кого-то задуматься о хрупкости жизни и доверии к врачу — значит, я писал ее не зря», — отметил Павел Шнякин.