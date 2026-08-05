В Прикамье завершили 70% намеченных на год проектов местных инициатив

Выявлены сложности в реализации по 12 проектам, по пяти из них уже заключили новые контракты и ведутся работы. По четырем проектам продолжаются конкурсные процедуры на заключение нового контракта. Еще по трем проектам контракты с подрядчиками расторгли, новые пока не заключены. Краевые власти ведут работу по подготовке новых контрактов.