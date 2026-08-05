Инфантино обвинили в шантаже и невыполнении финансовых обязательств

Вокруг фигуры Джанни Инфантино разворачивается скандал, после того, как в конце июля стало известно о его желании де-факто передать коммерческие права на чемпионаты мира частным инвесторам через новую организацию FIFA Forward Enterprise (FFE). Стоимость структуры оценивалась в $20 млрд. Идея встретила решительный отпор 136 национальных федераций — это примерно две трети от общего количества членов FIFA (всего их 211). От Джанни Инфантино потребовали уйти в отставку. В настоящее время национальные федерации отзывают письма в поддержку переизбрания Инфантино на свой пост. Плановая процедура выборов президента FIFA намечена на март 2027 года.