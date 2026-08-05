Заморозки и засуха обошлись Ростовской области в 4,4 млрд рублей ущерба в 2025 году

Отдельного внимания заслуживает пожарная обстановка в регионе. Прямые потери от огня составили 2,9 млрд руб., превысив показатель 2024 года на 200 млн руб. Вместе с тем число зарегистрированных возгораний сократилось существенно — с 10 тыс. до 7,3 тыс. случаев. Количество погибших на пожарах также уменьшилось: 160 человек против 202 годом ранее, число пострадавших снизилось с 235 до 202. Таким образом, несмотря на рост финансового урона, предпринятые меры пожарной безопасности продемонстрировали определенную результативность в части сохранения человеческих жизней. Для сравнения: суммарные потери от пожаров по всей России в 2025 году достигли 301,2 млрд руб.