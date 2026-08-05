В Татарстане планируют привить от гриппа 2,4 млн человек

В Татарстане готовятся к сезону гриппа и простуд. Первые партии вакцин придут в республику в конце августа — начале сентября. Всего планируют привить 2,4 миллиона человек — это 60% населения. Об этом рассказал министр здравоохранения Альмир Абашев.
Состав вакцин обновили — теперь он соответствует рекомендациям на сезон 2026−2027 годов.
Бесплатно привьют детей, беременных, пожилых людей старше 60 лет, призывников, тех, у кого есть хронические болезни, а также врачей и учителей. Сделать укол можно будет в поликлинике по месту жительства, учёбы или работы.
Работодателям посоветовали организовать прививки для сотрудников за счёт компании. Минздрав готов направить бригады медиков на предприятия. Либо сотрудники могут привиться сами в поликлинике.
По словам министра, приглашения на вакцинацию начнут рассылать примерно через месяц. Лучше всего привиться до ноября — тогда к пику заболеваемости иммунитет уже успеет сформироваться.
Сейчас Минздрав также готовит врачей, закупает тесты и лекарства.