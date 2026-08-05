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В АСИ сообщили о положительной динамике рождаемости в четырех регионах России

Речь идет о Республике Мордовия, а также Вологодской, Калининградской и Нижегородской областях.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Республика Мордовия, Вологодская, Калининградская и Нижегородская области по итогам 2025 года продемонстрировали положительную динамику демографических показателей благодаря реализации региональных и федеральных мер поддержки семей. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Уже, как вы знаете, по результатам статистического анализа, есть первые результаты: по итогам 2025 года показали положительную динамику такие субъекты, как Республика Мордовия, Вологодская область, Калининградская область, Нижегородская область», — сказала Чупшева.

Она отметила, что положительной динамике способствуют как федеральные меры поддержки семей, так и совершенствование региональных программ, ориентированных на повышение рождаемости и поддержку многодетных.