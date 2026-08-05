Сбор урожая бамии, экзотической культуры, нечасто выращиваемой в наших климатических условиях, — это подлинный эксперимент, увенчавшийся успехом благодаря упорному труду омских натуралистов. Главная особенность этого древнего растения — это то, что оно теплолюбивое, в суровых сибирских краях возделывание данной культуры является редкостью. Однако, в связи с аномально жарким летом в Омском регионе в 2026 году африканское растение успешно адаптировалось и дало обильный урожай благодаря использованию современных агрохимикатов.