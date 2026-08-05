На омском севере освоили африканскую агрокультуру на фоне аномальной жары

Редкую для Сибири культуру родом из Африки рекультивировали на омской станции юннатов.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона в среду, 5 августа 2026 года, речь идет о бамии, или в переводе с латыни — гибискус съедобный, другие названия — «окра», «гомбо», «дамские пальчики». Это однолетнее травянистое растение из семейства мальвовых.
Сбор урожая бамии, экзотической культуры, нечасто выращиваемой в наших климатических условиях, — это подлинный эксперимент, увенчавшийся успехом благодаря упорному труду омских натуралистов. Главная особенность этого древнего растения — это то, что оно теплолюбивое, в суровых сибирских краях возделывание данной культуры является редкостью. Однако, в связи с аномально жарким летом в Омском регионе в 2026 году африканское растение успешно адаптировалось и дало обильный урожай благодаря использованию современных агрохимикатов.
«Бамия славится своими полезными свойствами: она богата витаминами, клетчаткой и часто используется в диетическом питании. Этот эксперимент еще раз доказывает, что увлеченность и труд творят чудеса, а природа преподносит приятные сюрпризы», — отметила наставник натуралистов из станции юннатов Наталья Чистякова.
Также, согласно данным из открытых источников, плоды бамии едят как в свежем виде (их кладут в салаты), так и вареными, тушеными, жареными. К тому же их сушат, замораживают и даже консервируют.
А редким и древним его называют потому, что, согласно общедоступной информации, специалисты по археологии выявили его остатки вблизи неолитических поселений, а на территории Судана традиция культивирования этого растения насчитывает примерно шесть тысячелетий. Теперь бамия растет и в Омске.