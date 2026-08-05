Биолог объяснил, переносят ли большие комары малярию

«Во второй половине лета к нам на окна регулярно прилетают очень большие комары. Люди часто их пугаются, сразу начинают в панике кричать, что это малярийный комар. Но первое и самое важное уточнение — это никакие не малярийные комары, а комары-долгоножки, составляющие отдельное семейство», — сказал Марьинский.