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Мишустин поздравил АСИ с 15-летием

Мишустин поздравил АСИ с 15-летием и пожелал ему удачи.

Источник: © РИА Новости

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Агентство стратегических инициатив с 15-летием и пожелал ему удачи.

Председатель правительства в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. На встрече Мишустин обратил внимание на то, что 2026 год — юбилейный для АСИ.

«Я хочу от всей души пожелать удачи, поздравить с этим ваших сотрудников и сказать, что необходимо и дальше работать над стратегическими идеями во благо нашей стран», — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что АСИ уже 15 лет выполняет важнейшую функцию — соединяет усилия бизнеса, государства, граждан на развитие стратегических проектов под руководством президента.