FFK «Rotor CISS Group» готовится к поединку с мексиканцами

Напомним, в первом матче «Ротор» убедительно переиграл вьетнамскую команду The Vicious со счётом 3:0. При этом вся результативность пришлась на физическую часть встречи: в цифровом этапе (в футбольном симуляторе) соперники так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0, а на реальной площадке волгоградцы реализовали своё преимущество и забили три мяча. Такой результат наглядно показал, что сила «Ротора» — в умении одинаково уверенно действовать в обоих измерениях фиджитал‑формата: и за джойстиком, и на поле.