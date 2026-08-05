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Обновленный офис российского банка открылся в Соликамске

В нем клиенты сами выбирают формат обслуживания — общение со специалистами или терминалы самообслуживания.

Источник: Комсомольская правда

ВТБ после переезда представил новый офис в центре Соликамска. Отделение нового формата, расположившееся в торговом центре «City Center», ориентировано на работу с частными лицами.

Отделение расположено в самом центре города, в окружении торговых центров, недалеко от краеведческого музея и администрации Соликамска. Рядом находится центральный сквер, остановки общественного транспорта, просторная парковка и прогулочные зоны.

Клиенты сами выбирают формат обслуживания — общение со специалистами или терминалы самообслуживания, с помощью которых можно провести большинство стандартных операций. Офис работает по принципу безбумажного сервиса: 90% документов можно подписать в цифровом виде.

«Ранее этот офис работал по другому адресу, в здании, которое, на наш взгляд, не в полной мере отвечало потребностям ВТБ: до него было сложнее добираться, не было удобной парковки. Кроме того, благодаря росту числа клиентов банка, нам становилось в нем тесно. Пермском крае банк продолжает масштабную программу модернизации своей сети отделений, они все приводятся к единому формату, чтобы в любом нашем отделении было одинаково комфортно и удобно решать свои финансовые вопросы», — отметил управляющий банка ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.