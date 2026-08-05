Обновленный офис российского банка открылся в Соликамске

«Ранее этот офис работал по другому адресу, в здании, которое, на наш взгляд, не в полной мере отвечало потребностям ВТБ: до него было сложнее добираться, не было удобной парковки. Кроме того, благодаря росту числа клиентов банка, нам становилось в нем тесно. Пермском крае банк продолжает масштабную программу модернизации своей сети отделений, они все приводятся к единому формату, чтобы в любом нашем отделении было одинаково комфортно и удобно решать свои финансовые вопросы», — отметил управляющий банка ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.