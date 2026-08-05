В краевой больнице имени Владимирцева начали применять новую методику восстановления после инсульта

В краевой больнице имени Владимирцева начали возвращать подвижность пациентам после инсульта с помощью ботулинотерапии под контролем УЗИ. В спазмированную мышцу вводят специальный препарат, который временно снимает напряжение. Раньше лечение этой проблемы было комплексным: миорелаксанты, массаж, лечебная физкультура, в редких случаях — операция. Но у каждого способа были побочные эффекты. Новую методику опробовали уже на 45 пациентах, и она показала свою эффективность. «Эффект от одного такого укола держится от четырех до шести месяцев. Для пациента это главное “окно возможностей”. Боль уходит, скованность пропадает, и человек может максимально активно заниматься своим восстановлением: заново учиться двигать руками и ногами, укреплять мышцы. Именно за эти месяцы закладывается основа для возвращения к самостоятельной жизни», — добавил Александр Калашников. Решение о назначении процедуры принимает лечащий невролог после осмотра: оценивает степень спастичности и решает, какие именно мышцы нужно расслабить. После укола врач продолжает следить за состоянием пациента, чтобы вовремя корректировать план реабилитации.