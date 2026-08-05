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Стартовала регистрация на марафон инженерных идей «ТехноКод»

В Хабаровском крае начался прием заявок на участие в проекте «ТехноКод» — марафоне инженерных идей для школьников. Организаторы приглашают команды из шести человек, которые интересуются робототехникой, 3D-моделированием и беспилотными системами. В каждом муниципалитете пройдут образовательные сессии и отборочные этапы, по итогам которых определят лучшие команды. Победители отборочного этапа получат комплекты оборудования для занятий и пройдут.

В Хабаровском крае начался прием заявок на участие в проекте «ТехноКод» — марафоне инженерных идей для школьников. Организаторы приглашают команды из шести человек, которые интересуются робототехникой, 3D-моделированием и беспилотными системами. В каждом муниципалитете пройдут образовательные сессии и отборочные этапы, по итогам которых определят лучшие команды. Победители отборочного этапа получат комплекты оборудования для занятий и пройдут дистанционное обучение. Финальным событием станет трехдневный фестиваль «ТехноКод» в Хабаровске, который состоится в ноябре. Проект направлен на развитие инженерных навыков и поддержку талантливой молодежи в крае. Подробную информацию об участии можно получить по телефону 8−962−673−97−61.