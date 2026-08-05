6 лет колонии за 15 закладок: хабаровчанка осуждена за наркотики

Ранее судимая 46-летняя жительница Хабаровска в мае 2026 года в составе группы приобрела наркотик, расфасовала его в мелкие партии и оборудовала 15 тайников-закладок. Координаты закладок отправляла через мессенджер сообщнику. Оставшуюся часть наркотика хранила в кармане куртки, но была задержана полицией. В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 6.