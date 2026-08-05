Улицу Щербаковскую на Красной речке в очередной раз размыло дождями

Эта улица находится в частном секторе микрорайона Красная речка на самой окраине Хабаровска. Расположена она на склоне холма, спускаясь вниз к берегу Амурской протоки. Никакой ливневой канализации на ней нет, а сама дорога является грунтовой, асфальта или бетона на ней нет, как и бордюров, тротуаров и других элементов дорожной инфраструктуры. Поэтому после сильных дождей ее часто размывает, превращая дорогу в русло небольшого ручья, проехать или пройти по которому становится крайне сложно. Более того, улица Щербаковская спускается вниз к улице Ульяновской, которая является одной из двух центральных магистралей Красной речки, и размывает этот перекресток, разбивая его асфальтовое покрытие.