Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Отказ Ирана от ядерного оружия будет официально закреплен

Отказ Ирана от ядерного оружия будет закреплен официально. Об этом в среду, 5 августа, сообщил президент США Дональд Трамп.

Отказ Ирана от ядерного оружия будет закреплен официально. Об этом в среду, 5 августа, сообщил президент США Дональд Трамп.

— У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они уже не могут (им обладать), но это будет формально (закреплено), — сказал он.

Трамп также заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время будет открыт, в противном случае США нанесут удар по Ирану, передает Fox News.

США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.

Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.

В Соединенных Штатах назвали новые ответные удары по Ирану более масштабными, чем предыдущие. Уточняется, что удары осуществляются с помощью самолетов ВВС и тактических самолетов ВМС.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше