Трамп: Отказ Ирана от ядерного оружия будет официально закреплен

— У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они уже не могут (им обладать), но это будет формально (закреплено), — сказал он.
Трамп также заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время будет открыт, в противном случае США нанесут удар по Ирану, передает Fox News.
США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.
Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.
В Соединенных Штатах назвали новые ответные удары по Ирану более масштабными, чем предыдущие. Уточняется, что удары осуществляются с помощью самолетов ВВС и тактических самолетов ВМС.