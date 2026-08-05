Мать убитых в Таиланде россиян надеется на самое строгое наказание обвиняемым

«Премьер-министр Таиланда пообещал, что виновные понесут самое строгое наказание, вплоть до смертной казни, если это будет предусмотрено законом. Как мама, потерявшая своих детей, я считаю, что люди, совершившие такие преступления, заслуживают самого их строгого наказания», — сказала собеседница агентства.