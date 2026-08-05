Мать убитых в Таиланде россиян надеется на самое строгое наказание обвиняемым

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Виновные в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых заслуживают самого строгого наказания, они должны навсегда лишиться возможности причинять зло другим людям. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала мать погибших Зарина.
27 июля стало известно об исчезновении двух россиян в городе Паттай — пропали 22-летняя Диана Назимова и 17-летний Роман Назимов. Утром 26 июля они уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. Позднее правоохранительные органы Таиланда задержали подозреваемых, которые признались в убийстве россиян.
«Премьер-министр Таиланда пообещал, что виновные понесут самое строгое наказание, вплоть до смертной казни, если это будет предусмотрено законом. Как мама, потерявшая своих детей, я считаю, что люди, совершившие такие преступления, заслуживают самого их строгого наказания», — сказала собеседница агентства.
Отвечая на вопрос ТАСС, Зарина сказала, что ожидает справедливого разбирательства и наказания обвиняемым. «Для меня самое главное, чтобы они больше никогда не смогли причинить зло ни одному человеку», — подчеркнула она.
Об убийстве.
После исчезновения молодых людей к их поискам подключились родственники, волонтеры, представители российской общины и местные правоохранительные органы. Дело вызвало широкий общественный резонанс: премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун созвонился с послом России, а затем лично прибыл в Паттайю, где провел совещание с руководством полиции и потребовал оперативно установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.
По данным полиции Таиланда, подозреваемые указали место, где были обнаружены тела погибших. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на время расследования. По данным полиции, фигуранты также причастны к убийству семьи из трех граждан Таиланда.
Прощание с убитыми Романом и Дианой пройдет 6 августа, об этом ТАСС сообщил родственник семьи Константин. Во время церемонии также почтят память тайской семьи.