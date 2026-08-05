Алькарас снялся с «Мастерса» в Цинциннати, на котором победил в прошлом сезоне

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас принял решение отказаться от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо). Об этом сообщила пресс-служба соревнования.
Алькарас продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в апреле.
«Желаем всего наилучшего нашему чемпиону 2025 года в процессе восстановления. С нетерпением ждем твоего возвращения в следующем году», — говорится в сообщении.
Алькарасу 23 года. Испанец завоевал 26 титулов ATP в одиночном разряде. Он семь раз побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл Открытый чемпионат США (2022, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Открытый чемпионат Франции (2024, 2025), а также победил на Открытом чемпионате Австралии (2026). Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде.
Соревнование в Цинциннати относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Состязание проводится на покрытии «хард» и пройдет с 13 по 23 августа. Призовой фонд составит $9,4 млн. Из россиян турнир выигрывал Даниил Медведев (2019).