Алькарас снялся с «Мастерса» в Цинциннати, на котором победил в прошлом сезоне

Алькарасу 23 года. Испанец завоевал 26 титулов ATP в одиночном разряде. Он семь раз побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл Открытый чемпионат США (2022, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Открытый чемпионат Франции (2024, 2025), а также победил на Открытом чемпионате Австралии (2026). Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде.