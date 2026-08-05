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В Ростовской области ищут мужчину, оставившего автомобиль, который загорелся

В Ростовской области разыскивают мужчину из-за которого загорелась машина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове сотрудники полиции ведут розыск мужчины, подозреваемого в совершении преступления. Об этом сообщили в донском главке.

По версии следствия, он заправил емкости, находившиеся в автомобиле, после чего покинул транспортное средство, не убедившись в безопасности. Это привело к возгоранию и повреждению чужого имущества. Сейчас мужчина скрылся от правоохранительных органов.

— Если вам известно местонахождение подозреваемого, просьба немедленно сообщить в полицию по телефонам 02 (102) или 8 (495) 667−72−14, — сказано в сообщении.

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