Почти полмиллиона жителей Челябинской области защитили себя от мошенников через самозапрет на кредиты

Аналитики выяснили, что среди тех, кто установил самозапрет, большинство — люди с действующими кредитами (56,4%). Те, кто полностью рассчитался с долгами, составляют 22,5%. Еще 21,1% никогда не брали займов. Самозапрет помогает обезопасить себя от мошенников и не брать кредиты под давлением. Оформить его можно бесплатно через «Госуслуги».