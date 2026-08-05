Shot: Украинца, баллотирующегося в конгресс США, арестовали за нападение с ножом

Украинец, выдвигающийся в Конгресс США от Демократической партии, оказался под арестом после конфликта с ножом. Об этом сообщил Shot.
По данным источника, 40-летний уроженец Украины Кирилл Басин устроил дебош на пляже острова Мауи (Гавайи), громко включив музыку. После того как 61-летний местный житель попросил его убавить звук, Басин, по данным следствия, начал угрожать расправой над его супругой, а затем достал нож и стал угрожать окружающим.
В ходе завязавшейся потасовки мужчину избили, после чего на место вызвали полицию. Его задержали и предъявили обвинения по двум эпизодам угроз расправой первой степени. Суд установил залог в размере один миллион долларов.
Как отмечает Telegram-канал, ранее Кирилл Басин уже попадал в поле зрения правоохранителей. В одном случае его задерживали за нарушение общественного порядка, в другом — во время конфликта в здании окружной администрации он достал оружие и угрожал находившимся там людям.
Ранее помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкальского края Адам Ислуев устроил пьяный дебош в самолете. Инцидент произошел во время перелета из Москвы в Читу. Подвыпивший помощник парламентария обматерил как попутчиков, так и экипаж самолета, грозясь избить всех недовольных его поведением. В конце концов Ислуев решил не ограничиваться словесными предупреждениями и набросился на стюарда.