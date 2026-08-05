Shot: Украинца, баллотирующегося в конгресс США, арестовали за нападение с ножом

Ранее помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкальского края Адам Ислуев устроил пьяный дебош в самолете. Инцидент произошел во время перелета из Москвы в Читу. Подвыпивший помощник парламентария обматерил как попутчиков, так и экипаж самолета, грозясь избить всех недовольных его поведением. В конце концов Ислуев решил не ограничиваться словесными предупреждениями и набросился на стюарда.