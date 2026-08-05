В Норильске по требованию прокуратуры снесли старый аварийный дом

Жильцов расселили в конце 2023 года, коммуникации отключили. Однако на этом все: дом продолжил стоять. И туда стали ходить подростки, дети — для них это место приключений и острых ощущений с лабиринтом пустых квартир. Но стены ведь могли рухнуть в любой момент и погребли бы подростков под завалами.