Международный патриотический фестиваль пройдёт в Хабаровске 8 августа

В субботу, 8 августа, в Хабаровске пройдёт Международный фестиваль, посвящённый Дню Победы над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова Красной армией и патриотами Кореи. Ещё одной важной темой фестиваля станет традиционная культура проживающих в регионе народов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гости фестиваля познакомятся с национальными видами декоративно-прикладного искусства: русскими, армянскими, таджикскими, корейскими ремёслами и уникальным искусством коренных малочисленных народов Севера.
На сцене выступят творческие коллективы Ассамблеи народов России Хабаровского края и Китайской Народной Республики. Прозвучат национальные инструменты: корейские барабаны, таджикские дутары, узбекские найи, армянские дудуки, азербайджанские тары и цыганские гитары.
Все желающие смогут примерить яркие национальные костюмы и сделать незабываемые фото в тематических фотозонах, попробовать свои силы в национальных играх и мастер-классах по каллиграфии. Для гостей фестиваля приготовят национальные блюда и покажут зрелищные выступления по различным видам единоборств.
Будут работать фотовыставки, посвященные вкладу народов России в Великую Победу и героям специальной военной операции: "Победа многонационального народа в Великой.
Мероприятие начнется в 12:00 на набережной стадиона имени Ленина.