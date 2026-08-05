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Пьяный водитель без прав попал под уголовное дело в Биробиджане

Ночью в Биробиджане у дома № 84 по улице Пионерская сотрудники ППС остановили автомобиль Toyota Sprinter. За рулем находился 28-летний местный житель, у которого наблюдались внешние признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался. В ходе проверки установлено, что мужчина не имеет водительского удостоверения. В текущем году он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Автомобиль.

Ночью в Биробиджане у дома № 84 по улице Пионерская сотрудники ППС остановили автомобиль Toyota Sprinter. За рулем находился 28-летний местный житель, у которого наблюдались внешние признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался. В ходе проверки установлено, что мужчина не имеет водительского удостоверения. В текущем году он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку, в отношении фигуранта возбуждено уголовное. Решается вопрос об избрании меры пресечения.