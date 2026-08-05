Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 5 августа

Отключения света в Ростове на 5 августа ожидаются в нескольких районах города, они затронут сотни жителей. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Сейнерная, 5−27 и 2−38;
— улица Войкова, 51−67 и 24−42;
— улица Судостроительная, 11−23;
— улица Камышинская, 1−31 и 2−32;
— улица Кузнечная, 1−47 и 8−52;
— улица Магнитогорская, 4−34;
— переулок Пржевальского, 9−23 и 10−82;
— переулок Урицкого, 41−63;
— улица Циолковского, 11−41.
С 9:00 до 15:00 свет отключат в домах:
— проспект Соколова, 17−23 и 26−40;
— улица Суворова, 19−29 и 26−32;
— проспект Чехова, 31−37 и 52−54;
— улица Большая Садовая, 77−79 и 77/24.
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