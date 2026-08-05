Приставы изъяли из автосалона кроссовер должника

В Красноярске судебные приставы провели спецоперацию по изъятию автомобиля у должника по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Как рассказали в ведомстве, житель Зеленогорска работал вахтовым методом, но не спешил выполнять свои родительские обязательства и регулярно задерживая платежи. Его банковские счета арестовали, а работодателю направили требование о взыскании зарплаты. Но суммы, списываемые с доходов, оказались недостаточными для погашения задолженности, которая продолжала расти.
Затем нерадивому отцу ограничили выезд за пределы России и наложили запрет на регистрационные действия с его автомобилями Honda CR-V 2025 года выпуска и Nissan X-Trail 2018 года.
Несмотря на предпринятые меры, долг продолжал накапливаться и превысил 450 тысяч рублей.
«Осознавая, что оба автомобиля находятся под ограничениями, мужчина все же решил продать один из них. Он связался с автосалоном в Красноярске, договорился об условиях сделки и приехал туда на “Ниссане”. Но должник не подозревал, что его передвижения на автомобиле были зафиксированы, и информация оперативно передана судебному приставу-исполнителю. Он незамедлительно направил постановление об аресте и изъятии кроссовера. Прибывшие в автосалон судебные приставы обнаружили, что автомобиль должника проходит предпродажную подготовку. Сотрудники автосалона были удивлены, узнав об ограничениях на транспорт и невозможности его продажи. После разъяснений автомобиль изъяли и отправили его на спецстоянку для дальнейшей реализации с целью погашения задолженности», — рассказали в ГУФССП региона.
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