В Хабаровске школьники из трёх регионов посоревнуются в лесных науках

В этом году организаторы добавили в программу отдельный день для экскурсий. Школьники посетят Хабаровское специализированное лесное хозяйство, где смогут увидеть, как выращивают посадочный материал и проводят работы в теплицах. Также для участников подготовили экскурсию в музей имени Н. И. Гродекова.