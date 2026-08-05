Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске школьники из трёх регионов посоревнуются в лесных науках

На встречу приедут команды из районов края, Приморья и Камчатки.

В Хабаровске с 23 по 27 августа пройдёт XI Слёт школьных лесничеств Хабаровского края, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Участниками станут школьники из районов края, а также команды из Приморья и Камчатки. На базе Тихоокеанского государственного университета ребята будут соревноваться в знаниях о лесе, практических навыках и командной работе.

Главным конкурсом традиционно станет «Лесное многоборье». Участникам предстоит выполнять задания по лесным наукам, проверять знания о природе и демонстрировать навыки, которые помогают в работе школьных лесничеств.

В этом году организаторы добавили в программу отдельный день для экскурсий. Школьники посетят Хабаровское специализированное лесное хозяйство, где смогут увидеть, как выращивают посадочный материал и проводят работы в теплицах. Также для участников подготовили экскурсию в музей имени Н. И. Гродекова.

Организаторы отмечают, что слёт станет не только площадкой для соревнований, но и возможностью для школьников из разных территорий обменяться опытом и познакомиться друг с другом.

Заявки на участие принимаются до 7 августа 2026 года.