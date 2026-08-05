Двое амурчан пострадали от собственного гостеприимства — у них забрали деньги и технику

В полицию Амурского района с заявлениями о кражах обратились двое местных жителей. В первом случае, к 93-летней пенсионерке на улице подошел молодой человек и рассказал, что ему нечего есть. Женщина пожалела мужчину и пригласила его домой. Пока она готовила еду на кухне, незнакомец остался один в комнате. Поев, он ушел, а потерпевшая через некоторое время обнаружила, что у нее из кошелька пропали 40 тысяч рублей. Полиция задержала 28-летнего подозреваемого, ранее судимого за аналогичные преступления. Задержанный рассказал, что потратил деньги на еду, алкоголь и одежду. Мужчину заключили под стражу. Во втором случае 41-летний амурчанин познакомился с мужчиной на улице и пригласил его домой, чтобы вместе выпить. Когда хозяин жилья уснул, гость забрал технику, которая находилась в квартире, и ушел. Проснувшись, мужчина заметил пропажу и обратился в полицию. Ущерб он оценил в 13 тысяч рублей. Злоумышленника задержали — им оказался 31-летний ранее судимый за кражи горожанин. Он рассказал, что забрал имущество, чтобы продать его, но не успел. Полицейские изъяли похищенное и вернули его законному владельцу. С задержанного взяли подписку о невыезде. Возбуждены уголовные дела.