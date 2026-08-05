Сотню молодых педагогов Ростовской области собрал форум «ПрофАктив»

На базе отдыха студенческого спортивно-оздоровительного комплекса ДГТУ «Радуга» в поселке Дивноморское Краснодарского края в течение пяти дней проходил форум молодых педагогов Ростовской области «ПрофАктив».
В этом году на форум собралась команда из сотни активных учителей Дона. Среди них — председатели советов молодых педагогов муниципальных образований региона, воспитатели, учителя, советники по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями.
«Образовательная программа форума была насыщенной и разноплановой. Например, участники погрузились в вопросы социальной поддержки педагогических работников, прошли мастер-класс по получению грантов, послушали лекции по подготовке к федеральным конкурсам. И даже попрактиковались оказывать первую помощь при разных травмах. Считаю, что встреча прошла с максимальной пользой для молодых педагогов», — отметила глава областного министерства образования Виктория Чернышова.
Также в программе был цифровой квиз «Учитель мобильной среды», где участники проверили свои знания в области законодательства о персональных данных и биометрии. А одним из ярких событий стала «Битва хоров».
В финальный день состоялась защита социальных проектов «Моё профсоюзное мероприятие». Предложенные идеи теперь войдут в план работы Совета молодых педагогов Дона и будут реализованы в следующем учебном году.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.