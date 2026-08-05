Сотню молодых педагогов Ростовской области собрал форум «ПрофАктив»

«Образовательная программа форума была насыщенной и разноплановой. Например, участники погрузились в вопросы социальной поддержки педагогических работников, прошли мастер-класс по получению грантов, послушали лекции по подготовке к федеральным конкурсам. И даже попрактиковались оказывать первую помощь при разных травмах. Считаю, что встреча прошла с максимальной пользой для молодых педагогов», — отметила глава областного министерства образования Виктория Чернышова.