На активы банкротящегося производителя телевизоров «Квант» нашелся покупатель

С иском о признании ООО «Квант» банкротом обратилась «ДНС ритейл» в июне 2025 года. В феврале Арбитражный суд Москвы ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело ООО «Квант». В августе 2026 года компанию признали банкротом.