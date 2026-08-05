Смелые сочетания и северный колорит: шеф-повар норильского ресторана «Полярная звезда» вошел в пятерку лучших в России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Вологде завершился федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Работы конкурсантов оценивали судьи высшей категории, члены Национальной ассоциации кулинаров России.
«Норникель», Норильск и Красноярский край на конкурсе достойно представил шеф-повар норильского ресторана «Полярная звезда» Александр Скибин. Ему удалось обойти 28 сильнейших конкурентов и занять четвертое место, набрав 308,41 балла. Стоит отметить, что лишь пять участников преодолели порог в престижную отметку в 300 баллов. Конкуренция была более чем серьезной — свое мастерство демонстрировали представители разных городов — от Архангельской области до Москвы и от Запорожья до Бурятии и Забайкальского края.
Выполняя конкурсное задание, Александр сделал ставку на смелые сочетания и северный колорит. Открывал сет амюз буш с куриной печенью, моченой брусникой и хвоей в свежем огурце. «Хотелось соединить пате из печени и терпкость северной ягоды», — прокомментировал он задумку.
Вторым блюдом стал обожженный лосось с нежным риетом из рыб. Третьим — суп из форели и овощей, построенный на сложных техниках.
Александр поделился впечатлениями сразу после завершения конкурса: «Главный итог для меня уже состоялся: я сделал это ради собственного опыта, ради личного роста и, считаю, достойно представил Красноярский край. Это новая точка отсчета, новые возможности. После практического этапа конкурса я получил обратную связь от компетентного жюри, экспертов высокого уровня, а это очень ценная мотивация и импульс для профессионального развития. После участия в федеральном конкурсе у меня появилось желание добиться еще больших успехов в профессии. Всегда можно выступить лучше. Наша профессия тем и уникальна, что в кулинарии нет пределов совершенству. Границы существуют только в нашей голове».
За выступлением Александра внимательно следили и в Заполярном филиале «Норникеля». Куратор корпоративного проекта «Академия наставников», главный специалист отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов и мероприятий ЗФ «Норникеля» Валерий Макаров отметил его достойное выступление на конкурсе:
«И на региональном, и на федеральном этапе Александр показал высокий уровень, современную “высокую кухню”, уверенное владение разными техниками приготовления и безупречную профессиональную дисциплину. Независимо от итогового результата, для нас Александр является победителем, а его выступление стало ярким подтверждением мастерства, характера и настоящего профессионализма. Как говорят в кулинарии, важен не только рецепт, но и вкус результата, и его работа действительно произвела сильное впечатление не только на членов конкурсной комиссии, но и на представителей других регионов».
О сложности выбора лучших из лучших рассказал президент Объединения кулинаров и рестораторов Черноземья, судья высшей категории Национальной ассоциации кулинаров России (НАК), эксперт конкурса Дмитрий Выродов:
«Выбрать лучших было очень сложно, поэтому в компетентном жюри присутствовали судьи высшей категории Национальной ассоциации кулинаров. Всего было шесть судей, каждый проставлял свою оценку, которые потом суммировались и выводились в среднее значение. У жюри четкие критерии оценок. Огромная благодарность каждому из них, потому что нам пришлось продегустировать более 160 блюд».
Конкурс прошел в рамках регионального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Масштаб события и его значение для отрасли подчеркнул заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин: «Спрос на специалистов в сфере гостеприимства и на поваров в частности стабильно высок. Конкурс “Лучший по профессии” дает молодым людям возможность познакомиться с самыми разными рабочими специальностями и оценить перспективы, которые они открывают, чтобы принять решение о своем профессиональном будущем на основе этих знаний».
В день закрытия конкурса к результатам Александра проявил интерес знаменитый земляк — шеф-повар и видеоблогер, уроженец Красноярска Василия Емельяненко. В перерыве между мастер-классами площадки «Как по маслу» в рамках фестиваля «Вологда. Фолк» он отметил, что за такими участниками, как Скибин, — будущее гастрономии Заполярья. Емельяненко особо отметил растущий гастрономический потенциал Норильска: «Гастрономия северного города предлагает гостям северную кухню с авторским акцентом. Развитие кулинарного искусства в Заполярье, участие в таких крупных конкурсах и демонстрация нашей северной кухни — это шаг к тому, чтобы наш край стал особой точкой на гастрономической карте России».
Василий Емельяненко также поделился задумкой провести в будущем совместный мастер-класс с Александром Скибиным в Норильске.