Смелые сочетания и северный колорит: шеф-повар норильского ресторана «Полярная звезда» вошел в пятерку лучших в России

Александр поделился впечатлениями сразу после завершения конкурса: «Главный итог для меня уже состоялся: я сделал это ради собственного опыта, ради личного роста и, считаю, достойно представил Красноярский край. Это новая точка отсчета, новые возможности. После практического этапа конкурса я получил обратную связь от компетентного жюри, экспертов высокого уровня, а это очень ценная мотивация и импульс для профессионального развития. После участия в федеральном конкурсе у меня появилось желание добиться еще больших успехов в профессии. Всегда можно выступить лучше. Наша профессия тем и уникальна, что в кулинарии нет пределов совершенству. Границы существуют только в нашей голове».