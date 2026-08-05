В воскресенье в поселке Николаевка Смидовичского района произошел пожар в жилом доме. При тушении спасатели обнаружили тела двух погибших: женщины и ее 30-летнего сына. Очаг возгорания, предположительно, находился на диване. Одной из основных версий дознавателей МЧС России является неосторожность при курении — непотушенная сигарета. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. В ликвидации участвовали 3 человека и 1 единица техники. Расследование продолжается.
Непотушенная сигарета могла стать причиной гибели матери и сына в ЕАО
В воскресенье в поселке Николаевка Смидовичского района произошел пожар в жилом доме. При тушении спасатели обнаружили тела двух погибших: женщины и ее 30-летнего сына. Очаг возгорания, предположительно, находился на диване. Одной из основных версий дознавателей МЧС России является неосторожность при курении — непотушенная сигарета. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. В ликвидации участвовали 3 человека.
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