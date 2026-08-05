В Красноярском крае начали строить еще один пункт весогабаритного контроля

В Минусинском округе на третьем километре трассы «Саяны» началось строительство автоматического пункта весогабаритного контроля. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пункт будет автоматически фиксировать проезжающий грузовой транспорт, определять его габариты и осевые нагрузки. Если система выявит нарушение, информация появится на специальном табло для водителя. В состав комплекса войдут индикаторы обнаружения транспорта, модули измерения габаритов, определения числа колес на оси, фотовидеофиксации и распознавания госномеров, также подключат устройство передачи данных и специальное программное обеспечение. Эксплуатацию планируют организовать по модели аренды, как у комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Подрядчик должен приобрести, установить и настроить оборудование. После тестового периода, с ноября 2026 года по декабрь 2030 года, он будет отвечать за полную работоспособность комплекса, поверки, устранение колейности, а также питание и связь. Всего до 2040 года в Красноярском крае планируют построить 40 автоматических пунктов весового и габаритного контроля на региональных дорогах. Напомним, что интерактивная карта дорожного ремонта в Красноярском крае заработала на сайте «112».