Глава АСИ рассказала о региональных демографических мерах

«В части демографических мер поддержки регионы уходят от критерия нуждаемости, тем самым демонстрируя, показывая важность для государства, для региона политики, направленной на поддержку рождения ребенка и особенно поддержку многодетных семей», — сказала Чупшева в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.