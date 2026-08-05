Глава АСИ рассказала о региональных демографических мерах

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг — РИА Новости. Регионы России уходят от критерия нуждаемости в части демографических мер, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
«В части демографических мер поддержки регионы уходят от критерия нуждаемости, тем самым демонстрируя, показывая важность для государства, для региона политики, направленной на поддержку рождения ребенка и особенно поддержку многодетных семей», — сказала Чупшева в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Она отметила, что к практикам подключаются компании, корпоративный сектор, который достраивает, в том числе, и региональные меры поддержки корпоративными мерами.
«Уже, как вы знаете, по результатам статистического анализа, есть первые результаты: по итогам 2025 года показали положительную динамику такие субъекты, как Республика Мордовия, Вологодская область, Калининградская область, Нижегородская область», — уточнила глава АСИ.