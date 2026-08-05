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Более 40 БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 5 августа

В четырех районах Ростовской области отразили воздушную атаку в ночь на 5 августа.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 5 августа силы ПВО уничтожили более 40 беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что дроны сбили в Тарасовском, Каменском, Миллеровском и Неклиновском районах.

В результате падения обломков БПЛА в Неклиновском районе загорелась сухая трава. Возгорание полностью ликвидировали, пострадавших нет.

— В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! — сказано в сообщении.

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