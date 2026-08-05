РБК: В России зафиксировали кратный рост хищений через банкоматы

Во втором квартале 2026 года количество мошеннических операций через банкоматы, совершенных без согласия клиентов, достигло 1 764 случаев, превысив показатель за весь 2025 год, когда было зафиксировано 1,07 тысячи таких инцидентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.
По информации ЦБ РФ, с которой ознакомилось издание, по сравнению с первым кварталом число подобных операций увеличилось в 2,2 раза. Общая сумма похищенных средств составила 252,3 миллиона рублей.
В пресс-службе Банка России пояснили, что злоумышленники постоянно адаптируют схемы мошенничества, пытаясь обходить банковские антифрод-системы. В частности, они стремятся вывести похищенные деньги за пределы платежной инфраструктуры, переводя их в наличные. Для этого мошенники убеждают граждан снимать средства в отделениях банков и передавать их третьим лицам либо вносить деньги через банкоматы на счета, указанные злоумышленниками.
Как отметил представитель регулятора, рост числа зарегистрированных случаев также связан с изменением порядка учета. С мая банки обязаны принимать заявления о хищениях через банкоматы не только от своих клиентов, но и от граждан, обслуживающихся в других кредитных организациях. При этом в ЦБ подчеркнули, что продолжают контролировать ситуацию, оценивают возникающие риски и принимают превентивные меры, а негативных тенденций в этом канале на данный момент не наблюдают, сообщается в материале.
Ранее стало известно, что злоумышленники могут превращать телефоны в инструмент для хищения денег через технологию NFC. Схема начинается со звонка, во время которого мошенники получают код из СМС и доступ к аккаунту на «Госуслугах». Затем жертве сообщают о якобы взломе и убеждают снять деньги со счетов, удалить банковское приложение и установить новое «защитное» ПО.