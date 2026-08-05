РБК: В России зафиксировали кратный рост хищений через банкоматы

Как отметил представитель регулятора, рост числа зарегистрированных случаев также связан с изменением порядка учета. С мая банки обязаны принимать заявления о хищениях через банкоматы не только от своих клиентов, но и от граждан, обслуживающихся в других кредитных организациях. При этом в ЦБ подчеркнули, что продолжают контролировать ситуацию, оценивают возникающие риски и принимают превентивные меры, а негативных тенденций в этом канале на данный момент не наблюдают, сообщается в материале.