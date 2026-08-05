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РБК: В России зафиксировали кратный рост хищений через банкоматы

Во втором квартале 2026 года количество мошеннических операций через банкоматы, совершенных без согласия клиентов, достигло 1 764 случаев, превысив показатель за весь 2025 год, когда было зафиксировано 1,07 тысячи таких инцидентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

Во втором квартале 2026 года количество мошеннических операций через банкоматы, совершенных без согласия клиентов, достигло 1 764 случаев, превысив показатель за весь 2025 год, когда было зафиксировано 1,07 тысячи таких инцидентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

По информации ЦБ РФ, с которой ознакомилось издание, по сравнению с первым кварталом число подобных операций увеличилось в 2,2 раза. Общая сумма похищенных средств составила 252,3 миллиона рублей.

В пресс-службе Банка России пояснили, что злоумышленники постоянно адаптируют схемы мошенничества, пытаясь обходить банковские антифрод-системы. В частности, они стремятся вывести похищенные деньги за пределы платежной инфраструктуры, переводя их в наличные. Для этого мошенники убеждают граждан снимать средства в отделениях банков и передавать их третьим лицам либо вносить деньги через банкоматы на счета, указанные злоумышленниками.

Как отметил представитель регулятора, рост числа зарегистрированных случаев также связан с изменением порядка учета. С мая банки обязаны принимать заявления о хищениях через банкоматы не только от своих клиентов, но и от граждан, обслуживающихся в других кредитных организациях. При этом в ЦБ подчеркнули, что продолжают контролировать ситуацию, оценивают возникающие риски и принимают превентивные меры, а негативных тенденций в этом канале на данный момент не наблюдают, сообщается в материале.

Ранее стало известно, что злоумышленники могут превращать телефоны в инструмент для хищения денег через технологию NFC. Схема начинается со звонка, во время которого мошенники получают код из СМС и доступ к аккаунту на «Госуслугах». Затем жертве сообщают о якобы взломе и убеждают снять деньги со счетов, удалить банковское приложение и установить новое «защитное» ПО.